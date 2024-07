Calcio Bper sarà naming partner centro sportivo e training kit sleeve partner Inte

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) –e Fcrnazionale Milano rinnovano e ampliano la loroship, annunciando il proseguimento del rapporto fino alla stagione 2025/26 con importanti novità., già Official Bankingdel Club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, si legge in una nota, diventerà OfficialCentreRights, dando un nuovo nome aldi Appiano Gentile, cheribattezzatoCentre in memory of Angelo Moratti eOfficialKitcon il suo logo sulla manica deikit di Prima Squadra sia Maschile che Femminile, e sulla manica dei kit pre-match per le competizioni domestiche. Il brand avrà anche maggiore visibilità sui Led a bordocampo durante i 90 minuti dei match che si svolgeranno presso lo stadio di San Siro.