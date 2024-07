Buongiorno fulmine a ciel sereno che rivela le priorità silenti dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Inter torna a interessarsi ad Alessandro, capitano del Torino. Ma è un obiettivo reale o solo una manovra di disturbo nei confronti del Napoli, vicinissimo ad ingaggiare il difensore classe 1999? Qualsiasi sia la risposta, si conferma una necessità strutturale della rosa.– La giornata di ieri doveva essere quella dell’annuncio ufficiale di Josep Martinez in casa Inter (arriverà oggi, ndr). E invece i nerazzurri sono finiti al centro delle cronache di calciomercato assieme al nome di Alessandro. Grazie alle dichiarazioni apparentemente casuali di Beppe Riso, agente del difensore del Torino, fuori dalla sede. Non è un mistero che il capitano granata gradirebbe un trasferimento in nerazzurro, tuttavia il Napoli di Antonio Conte sembra ormai vicinissimo al suo ingaggio.