Battaglia nella darsena | Cancellati i maxi canoni

(Di venerdì 5 luglio 2024) Marina blu ha vinto lacontro i. Ed ora la marina riminese può pensare a investire in nuovi progetti senza la spada di Damocle di dovere rendere all’Agenzia delle entrate somme che erano arrivate a sfiorare i quattro milioni di euro. A sollevare la società dal peso deici ha pensato il Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada con la sentenza pubblicata il primo giorno di luglio hanno accolto il ricorso che Marina Blu aveva presentato nei confronti della precedente sentenza del Tar del Lazio che aveva rigettato il ricorso della società ribadendo l’obbligo a versare quelle cifre. Marina Blu, con il suo presidente Luigi Ferretti, non mi è mai arresa. Lariminese ha preso vita nel 2002 e allora la concessione prevedeva un canone concordato per lo spazio acqueo e l’arenile coinvolto.