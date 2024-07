ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quale ruolo esercita la cultura nella promozione della sostenibilità? Lo abbiamo chiesto a Paola Dubini, coordinatriceper loL’Italia è tra i paesi in Europa con i più bassi livelli di consumo culturale. Se si considera la spesa culturale in relazione al Pil, secondo i dati Eurostat, l’Italia si colloca in fondo alla classifica con lo 0,3 per cento del Pil, davanti soltanto a Grecia, Cipro e Irlanda. Aumentare la partecipazione e tutelare il patrimonio sono le urgenze individuate dal gruppo di lavoro“Cultura per lo” coordinato da Paola Dubini, docente dell’Università Bocconi di Milano. Qual è il ruolo della cultura nella promozione della sostenibilità? «Le organizzazioni culturali, come tutte le altre organizzazioni, devono prestare attenzione alla sostenibilità.