Assunti 4 lavoratori la Pinacoteca riapre | Sono stabilizzati con contratti interinali

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lacomunale riaprirà nella seconda metà di luglio, quando sarà inaugurata una nuova mostra alla Mole Vanvitelliana. Chiusa dal 3 giugno con un messaggio su Facebook, lanon ha più accolto visitatori per assenza di personale e per consentire il nuovo allestimento. Dopo un mese di attesa, l’Assessore alla Cultura Anna Maria Bertini ha comunicato al Resto del Carlino che quattro deie delle lavoratrici della cooperativa "Le macchine celibi", licenziate il 31 maggio scorso, saranno assunte con contratto interinale per garantire la riapertura degli spazi. Dopo il licenziamento, era stato chiesto un dialogo e un confronto con una lettera inviata alla segreteria del sindaco, cercando di mantenere, seppure nello scoramento generale, un rapporto con le istituzioni.