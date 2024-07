Angelica Donati | venite a dirmelo in faccia!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 5 luglio 2024) La figlia di Milly Carlucci,, furiosa contro gli haters per i commenti piovuti dalla rete dopo il suo matrimonio con Fabio Borghesenon vuole glissare non capisce il motivo che spinge la gente a scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio! “È vero che tra noi c’è una differenza d’età importante, – scrive la neo sposa– ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito”. Questo quanto scritto dalla figlia di Milly Carlucci all’indomani del suo matrimonio da favola matrimonio che si è celebrato il 29 giugno scorso in mezzo a 200 invitati, tra amici e parenti.