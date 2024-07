Aiello a caccia del tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Partono oggi a Cuneo, i Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica e, tra le 39 ginnaste al via, ci sarà anche Rebeccache ha staccato il pass grazie alla vittoria della Coppa campioni dell’8 giugno a Padova. "Sono pronta – dice proprio la ginnasta -. Le emozioni sono sempre positive. Ovviamente c’è un po’ di agitazione, ma è una cosa positiva che magari mi aiuterà e mi darà la spinta per le prove di venerdì e domenica. Gli obiettivi? Non pretendo di raggiungere risultati straordinari a livello di posizioni perché gareggerò con ginnaste di un livello più alto del mio, che porteranno esercizi con coefficienti di difficoltà maggiori. Mi aspetto però di fare una buona gara: voglio essere soddisfatta della mia prestazione". Quasi tutte le avversarie le ha già incrociate nel campionato di A1 con la Ginnastica Riccione Academy, che è arrivata a conquistare un traguardo storico come la Final Six di Firenze.