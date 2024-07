Addio a Titto Tubaldi Una vita dedicata al calcio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sarà celebrato oggi pomeriggio alle 18.30, nella chiesa del suo quartiere, Castelnuovo, il funerale di Mario Nicola, conosciuto da tutti come "", morto ieri all’età 79 anni che aveva compiuto a febbraio. Dipendente per tanti anni dell’azienda recanatese Teuco,da sempre ha coltivato la passione per il. Lunga la sua militanza nella Recanatese, ma nei primi anni Sessanta ha vissuto l’esperienza di giocare in serie C con la Maceratese. Oltre a questa ha avuto altre esperienze calcistiche con la Cherubini di Cinova e con la squadra di Loreto. È stato sempre presente sul campo dicittadino sia come allenatore, tra l’altro allenando anche la prima squadra femminile di Recanati, e poi come capitano con la squadra del quartiere di Castelnuovo nei diversi e appassionati tornei di San Vito.