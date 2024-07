Acque agitate alla Maugeri Premi solo ad alcuni dipendenti | I criteri adottati sono ignoti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)pagati soltanto ad. Una pratica più che legittima che ha fatto infuriare le organizzazioni sindacali perché nonriuscite a conoscere iseguiti per scegliere i beneficiari dei. "A.A.A Direzione cercasi" hanno scritto su un volantino Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl, Fials. "Un mese fa abbiamo chiesto un incontro per avere chiarimenti sui- hanno detto Patrizia Sturini della Cgil, Domenico Mogavino della Cisl, Andrea Galeppi della Uil e Claudio Amato della Fials -, Francesco Benini che segue le relazioni sindacali ci ha risposto che si sarebbe informato. Un mese dopo ci siamo rivisti e non è riuscito a dettagliare quanti soldi siano stati erogati, in quale settore e con qualeo. Ci ha soltanto detto che cicontratti prevedono dellealità ad obiettivo raggiunto".