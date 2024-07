Accesso famiglie alla ristorazione | il dipartimento provinciale imprese e mondi produttivi di FdI celebra la proroga

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Caserta. È con grande entusiasmo che annunciamo ladi un’importante misura volta a sostenere e valorizzare il settore dellaitaliana. Promossa dai Ministeri MIMIT, MASAF, Ministero della Salute, Ministero del Turismo e ilper le Politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa iniziativa mira a rafforzare laitaliana come veicolo di promozione del Made in Italy e delle tradizioni culinarie regionali. La misura è stata sviluppata per risponderenecessità di rilanciare il settore della, che rappresenta un pilastro essenziale per l’economia e la cultura del nostro Paese. In un periodo di difficoltà economiche, con l’inflazione che colpisce duramente leitaliane, è fondamentale rendere più accessibili i servizi die promuovere il consumo di prodotti locali, contribuendo cosìripresa economica e al rafforzamento delle tradizioni gastronomiche italiane.