Wimbledon 2024 day 4 | Musetti vince l’altro super derby ko doloroso per Cobolli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Meno di 24 ore dopo lo scoppiettanteazzurro a cui avevano dato vita Jannik Sinner e Matteo Berrettini, i prati disono stati teatro di un altro scontro tutto italiano. I protagonisti? Lorenzoe Luciano Darderi, che per quasi quattro ore si sono dati battaglia sul Campo 14, dando vita ad un match entusiasmante e pieno di ribaltamenti di fronte. Nonostante laficie favorisse molto di più il carrarino – sia per il tipo di gioco che per la maggiore esperienza – Darderi ha disputato una prova notevole, dimostrando di essersi adattato all’erba davvero rapidamente. A spuntarla è stato comunque, che però ha dovuto faticare molto più del previsto ed ha speso tante altre energie dopo quelle al debutto contro Lestienne.