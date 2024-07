Vincenza uccisa a coltellate | il sexy shop l’ultimo giro in bici e gli interrogatori al marito…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Scomparsa e ritrovata senza vita: è la tragica sorte diSaracino, una donna di origini molfettesi, sparita nel nulla martedì 2 luglio. Il suo corpo è stato rinvenuto in un casolare a Preganziol con una profonda ferita alla gola. Le indagini preliminari suggeriscono che la donna sia stata. La caccia all'assassino è scattata subito, con gli inquirenti che hanno interrogato il marito, Fabio, già sentito al momento della scomparsa.Saracino, titolare insieme al marito di una Preganziol, aveva fatto perdere le sue tracce martedì pomeriggio, dopo essersi allontanata dal luogo di lavoro con una city bike elettrica di colore azzurro. Al vaglio i filmati delle telecamere di sicurezza Prima del tragico ritrovamento, la prefettura di Treviso aveva emesso un comunicato di scomparsa, descrivendo gli ultimi movimenti della donna.