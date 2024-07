Uomo di 91 anni investito sulle strisce pedonali in provincia di Latina Soccorso con l’eliambulanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una brutta mattinata per undi 91mentre attraversava la strada in pieno centro a Sezze, nella zona Ferro di Cavallo. L’incidente è avvenuto mentre l’anziano stava attraversando. La Dinamica dell’Incidente Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Sezze, l’è stato colpito da un’auto guidata da un 71enne che ha dichiarato di non averlo visto. La situazione è apparsa subito seria a causa dell’età avanzata del ferito. I Primi Soccorsi Sul posto sono intervenuti immediatamente l’auto medica e l’ambulanza. Vista la gravità potenziale dell’incidente, è stato fatto alzare in volo l’elicottero per un eventuale trasporto rapido in ospedale. Condizioni del Ferito Nonostante l’agitazione iniziale, le condizioni dell’anziano sono apparse abbastanza buone.