Simani e Chiodi campionesse regionali di atletica

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sabato 29 e domenica 30 giugno a Castelfranco Emilia si sono svolti i campionatiindividuali Fidal Allievi/e (16-17 anni). Risultati importanti non solo per la provincia di Ferrara ma anche a livello regionale, con le vittorie di AliceCopparo) ed ElenaBondeno). Nello specifico, Alicenella gara dei 400 mt ha vinto la quarta e ultima serie, con le atlete con i migliori accrediti, e ottenuto il primo posto assoluto con il tempo di 56”78, nuovo record provinciale di categoria. A sua volta Elena, nella gara del Getto del Peso, si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale con la misura di 13,27 mt (ben oltre 2 mt in più della seconda classificata), anche in questo caso nuovo record provinciale di categoria.