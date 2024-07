Se non entro scavalco Stefano Calvagna si racconta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) È in libreria Se non(Ed. Castelvecchi) l’autobiografia del registache è stata presentata ieri nella Sala del Carroccio al Campidoglio, in forma di dialogo con l’autore, da Emanuele Cerquiglini, autore e regista, e da Marino Collacciani, giornalista e scrittore. Il libro (Castelvecchi editore, pagg. 206, euro 17,50) è un mémoire che non solo ci conduce nel cuore del suo cinema, ma traccia anche i contorni delle sfide di una vita complessa e tutt’altro che ordinaria. Da quando, ragazzino di umili origini, giocava a fare film alle esperienze turbolente come ultras nei Viking Lazio, fino al colpo di pistola sparato in un agguato che segnerà la sua esistenza,ha vissuto avventure e affrontato ostacoli, fra alti picchi e brusche cadute.