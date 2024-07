Sciopero dei mezzi pubblici metro e bus a rischio stop E ieri treni fermi per ore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Manca per l'ennesima volta l'energia elettrica che alimenta lapolitana e la linea A, da Termini al capolinea Battistini, resta ferma per oltre quattro ore. Chiuse anche le fermate Manzoni, Ponte Lungo e Re di Roma in una mattinata, quella di, iniziata praticamente all'alba con il peggiore incubo dei pendolari: dover salire sulle navette sostitutive messe a disposizione da Atac, che ha spiegato come lofosse dovuto a un «guasto agli impianti di distribuzione in media tensione esterni». Il servizio è ripreso solo intorno alle 9.30, ma durante tutta la mattinata la rabbia dei pendolari si è riversata sui social network. «La notte gliper cambio binari e la mattina per guasto», ha contestato Immacolata, con un post su X, l'erede di Twitter.