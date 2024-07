Riassunto | SLB OneSubsea si aggiudica un contratto riguardante il progetto TotalEnergies Kaminho Deepwater

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lo sviluppo collaborativo sul campo permetterà di lanciare il primodel bacino di Kwanza relativo allo strato pre-salino offshore in Angola HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative: SLB (NYSE: SLB) ha annunciato che la propria joint venture™ si èta unassegnato da(NYSE: TTE)un impianto di produzione sottomarino consistente di 13 pozzi, che include le attrezzature e i servizi associati, nell’ambito dello sviluppo deloffshore in Angola. Ilsarà sviluppato dae dai suoi partner Block 20/11 in due fasi per le scoperte di Cameia e Golfinho. Insieme, SLBopereranno per attuare unsostenibile che migliorerà la produzione in Angola.