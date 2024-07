Papperger | ' Per Rheinmetall-Leonardo mercato oltre 50 miliardi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "È un grande onore per noi avere questa cooperazione con voi", con, dice il ceo diin una videointervista condotta dall'a.d. diRoberto Cingolani, con tre domande elaborate dall'intelligenza artificiale, e pubblicata sul sito internet della società italiana dell'aerospazio, difesa e sicurezza. "Un gigante della tecnologia comee anche, con tutte le tecnologie, insieme, penso che siamo in grado di conquistare ilmondiale", sottolineadopo l'intesa, annunciata ieri, che tra le due società fa nascere una joint venture italotedesca per i carri armati "E' molto importante implementare una tecnologia per il futuro e noi, in entrambe le aziende, abbiamo tutte le tecnologie" per farlo: "Penso che ciò a cui abbiamo dato inizio avrà davvero successo".