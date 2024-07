Napoli l' analisi del calendario di Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Non solo le tante novità delle ultime settimane a livello dirigenziale (il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna) e a livello tecnico (il nuovo allenatore Antonio Conte): che la nuova stagione del, e di tutte le altre squadre diA, sia in cantiere lo si capisce dalla compilazione odierna del, figlio come sempre prima di determinati parametri e paletti e poi foriero di riflessioni, impressioni e suggestioni. Il girone di andata La premessa in questi casi è d'obbligo: qualsiasi ragionamento fatto in estate a bocce ferme, conseguenza tra l'altro solo del nome delle rivali e dei pronostici tipici delle cosiddette griglia di partenza, a loro volta compilate a sessione di mercato cominciata da pochissimi giorni, rischia a distanza di mesi di lasciare il tempo che trova.