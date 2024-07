Meloni | Non strumentalizzare le parole di Mattarella Il Quirinale condivide

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Dopo gli 'attriti' nella maggioranza di governo sullepronunciate ieri dal presidente della Repubblica, è la premier Giorgiaa voler mettere fine alle polemiche. "Io francamente non ho letto, a differenza di altri, nelledel presidente della Repubblica un attacco al governo e penso che non si faccia un favore alle istituzioni di questa nazione e al presidente della Repubblica se ogni cosa che dice viene strumentalizzata come se fosse il capo dell'opposizione", afferma in un'intervista a Diritto e Rovescio.che algiudicano come una valutazione "corretta". Di diverso avviso, inizialmente, il vicepremier Matteo Salvini, che ha invece letto nelle dichiarazioni del Capo dello Stato ("non può esserci l'assolutismo della maggioranza") un riferimento al centrodestra e al governo, impegnati nell'approvazione della riforma costituzionale sul premierato, e ha parlato semmai "di una dittatura della minoranza", per poi correggere il tiro e ribadire in una nota del partito la "grande stima" nei confronti di Sergio, precisando che le sue riflessioni non si riferivano certo allepronunciate dal presidente della Repubblica.