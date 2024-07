Meloni | Nessun attacco da Mattarella al governo l’opposizione lo strumentalizza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Non ho letto, differentemente da quello che hanno fatto altri, unalnelle parole del Presidente della Repubblica”. Giorgialo dice nell’intervista a Dritto e Rovescio in onda questa sera su Rete Quattro. La presidente del Consiglio commenta dunque le parole del Capo dello Stato ieri all’apertura delle Settimane Sociali dei cattolici, e aggiunge che “non si fa un favore alle istituzioni della nazione e al ruolo del Presidente della Repubblica vieneta come se fosse il capo del”. Parole che arrivano dopo una giornata dizioni, da parte del, sulle parole pronunciate ieri dal presidente della Repubblica, sulla necessità di tutelare le minoranze, parole lette come un monito sulla riforma presidenzialista.