Mamma morta figli piccoli e papà feriti Incidente choc in autostrada famiglia in vacanza distrutta

(Di giovedì 4 luglio 2024) È gravissimo il bilancio dell’avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio sull’A14 all’altezza di Acquaviva delle Fonti e Bari Sud. Un morto e sei, di cui due in gravi condizioni e anche una bambina di 7 anni. La vittima era una donna – dovrebbe essere la madre della bambina e degli altri due adolescenti– e si trovava a bordo del van che si è ribaltato mentre effettuava un sorpasso. Non sono state rese note le generalità, ma dovrebbe essere una donna straniera, come tre delle persone ferite, che viaggiavano tutti sul van che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale e il personale del 118 per prestare soccorso alle persone ferite e trasportarle all’ospedale. Il medico giunto sul luogo dell’non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.