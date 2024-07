Lukaku vuole Conte | vorrebbe partire subito per inserirsi in squadra CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024)tornare a lavorare confarlo in fretta. Il Chelsea però non lo darà di nuovo in prestito, l’opzione più plausibile è la vendita a titolo definitivo, anche ad un prezzo inferiore da quello previsto dalla clausola (circa 44 milioni). Romeluha un desiderio: tornare a lavorare con Antonio, l’allenatore con cui all’Inter ha vinto uno scudetto e segnato 64 gol in due anni. Il suo tecnico preferito, come ha recentemente rivelato, che continua a sentire, con cui si tiene in contatto ormai da tempo. Il Napoli riflette su, lo considera un’opportunità per l’attacco del futuro, d’altronde il belga, ventuno gol nell’ultima annata alla Roma, è il pupillo di, il centravanti ideale per le idee tattiche del nuovo allenatore.