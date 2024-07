La morte di Vincenza Saracino trovata sgozzata in un casolare

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste che potrebbero gettare luce sulladella cinquantennesenza vita,, in undisabitato in aperta campagna nella Marca Trevigiana, tra Treviso e Preganziol, nel tardo pomeriggio di ieri, 3 luglio. La donna, originaria di Molfetta, nel barese, gestiva il sexy shop De Sade di Preganziol assieme al marito, ed è stata vista allontanarsi dal negozio verso le 17 del 2 luglio, in sella a una bicilcetta elettrica azzurra con portapacchi nero e cestino. L'ultimo avvistamento, registrato dalle telecamere di sorveglianzza, nei pressi del supermercato Iperlando di Preganziol, circa mezz'ora più tardi.