Kate Middleton ultime notizie Il nome quasi segreto che usa in queste circostanze

(Di giovedì 4 luglio 2024)non ha accompagnato William in Scozia per la Royal Week che si svolge ogni anno alla presenza del Sovrano. Il motivo è ovvio: il cancro e le cure debilitanti. Ma la tradizione resta invariata, quando si trova a nord dell’Inghilterra è costretta a cambiare. Non è più infatti la Principessa del Galles ma diventa la Duchessa.esausta dalle cureMiddletton è casa a curarsi dal cancro. Fonti vicine alla Principessa sostengono che la chemioterapia cui si sta sottoponendo ha pesanti effetti collaterali. Tra questi una grande stanchezza.ha bisogno di molto riposo, la cura la spossa a tal punto che spesso è costretta a dormire per molte ore di seguito. Motivo per cui ha sospeso ogni attività pubblica. Da Natale è ricomparsa il 15 giugno durante il Trooping the Colour.