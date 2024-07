Il nuovo appello di Mbappé | Dobbiamo andare a votare Non possiamo lasciare il Paese a queste persone

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Kylianin conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Portogallo. Domani Francia e Portogallo si giocano l’accesso alla semifinale di Euro 2024. Le parole diriportate da Rmc Sport.: «Passaggio di testimone Con Ronaldo? Spero di scrivere una grande pagina al Real ma sarà diverso»su Griezmann: «È stato un po’ criticato ultimamente. Lo trovo ingiusto. Soprattutto perché le critiche sono arrivate dalla Francia. Sta attraversando un momento difficile masostenerlo, ha fatto molto per la nazionale. Ha sempre dato tutto per la Francia, ha sempre avuto la mentalità giusta, non criticatelo, è un giocatore importante per noi». Su Pepe: «Non è mai facile affrontare grandi giocatori, era una leggenda del Real, del Porto, della nazionale portoghese.