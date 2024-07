Il matrimonio di Cecilia e Ignazio fa discutere ecco chi non è stato invitato e perché

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 4 luglio 2024) Domenica scorsa,Moser eRodriguez hanno celebrato il loroin Toscana, presso il parco della splendida Villa La Ferdinanda. Un evento atteso e seguito con grande interesse dai fan e dai media, che ha visto la partecipazione di oltre 200 tra amici e familiari della coppia. Tuttavia, non sono mancate le sorprese e le polemiche. Molti hanno notato l’assenza di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, scatenando un acceso dibattito sul web riguardo ai mancati inviti e alle possibili ragioni dietro queste esclusioni.: chi non è? La lista degli invitati aldiRodriguez eMoser era lunga e prestigiosa, ma non tutti i nomi attesi hanno fatto la loro comparsa.