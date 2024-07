Il bacio a una donna di Brenda Biya che sfida il padre omofobo presidente del Camerun

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 4 luglio 2024), in arte King Nasty, figlia di Pauldel, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto in cui bacia una, la modella brasiliana Layyons Valença. “Sono pazza di te e voglio che il mondo lo sappia”, recita la caption del post, accompagnata dall’emoji del cuore. Fin qui non ci sarebbe nulla di particolarmente clamoroso, se non fosse che nel, di cui, 91 anni, èdal 1982, l’omosessualità è illegale dal 1972, e dal 2016 chi viene condannato per aver intrattenuto rapporti con persone dello stesso sesso può rischiare fino a 5 anni di carcere e una multa di circa 305 euro, in valuta europea. Per questo la foto ha creato non poco dibattito, dividendo l’opinione pubblica tra quanti hanno approvato il coming out die chi, invece, ha puntato il focus sul presunto privilegio di poter dichiarare la propria omosessualità solo se ci si trova in determinate condizioni: nel suo caso, se si è figlia dele, per di più, residente all’estero.