Grave incidente sulla Telesina tra i feriti anche un bimbo di 8 mesi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Caserta. Dalle ore 17.00 di stasera, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese è al lavoro per unstradale avvenuto tra due autovetture, una Lancia ed una CitroenSS 372, nei pressi dello svincolo per Alvignano. Subito dopo l’impatto le due auto terminavano la loro corsa in mezzo alla carreggiata con i passeggeri incastrati al loro interno. Sul posto sono intervenuteuna squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese, un’elisoccorso e sei ambulanze. Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo le persone ferite, tre adulti, tre ragazzi tra i dodici e i quindi anni ed un bambino di otto, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto per il successivo trasporto negli ospedali di Napoli, Benevento, Caserta e Piedimonte Matese.