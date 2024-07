Giubileo Roma – Via libera all’installazione delle barriere spartitraffico in via del Foro Italico | lavori da metà luglio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 luglio 2024) Inizieranno adi miglioramento della sicurezza stradale in via del, nota anche come ‘via Olimpica’, con l’installazione di una nuova barriera. L’intervento interesserà il tratto compreso tra lo svincolo con via Salaria e l’inizio del viadotto sul Fiume Tevere, per una lunghezza di 1,6 km. La Giunta capitolina ha, infatti, approvato il progetto dell’intervento, che è immediatamente eseguibile. Finanziata con oltre 3,8 milioni del, l’opera fa parte del pacchetto distradali affidati ad Anas e l’esecuzione avrà la durata di circa cinque mesi. In particolare, la messa in sicurezza verrà effettuata con l’installazione didi tipo redirettivo Ndba (National Dynamic Barrier – brevetto Anas 2019), posizionate tra le due carreggiate.