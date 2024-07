Falso bilanciochiesto rinvio Santanchè

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 14.26 La Procura di Milano ha chiesto ila giudizio per la ministra del Turismo Danielae altre 16 persone,nel filone dell'inchiesta sulin bilancio nel caso Visibilia, il gruppo fondato da Santanché e di cui ha dismesso cariche e quote nel 2022. La richiesta riguarda anche il compagno diDimitri Kunz,la sorella e una nipote della ministra e tre società. Nell'altro filone di Visibilia sono indagati per truffa aggravata a Inps sulla cassa integrazione durante il Covid, Santanché,altre 2 persone e 2 società.