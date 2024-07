Dad Bob il caschetto perfetto per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nelil cosiddetto Dad Bob si è già affermato come una delle più fresche novità nel panorama dei caschetti. Il taglio, commentato e apprezzato sui social richiama lo spirito degli anni '90 e promette di diventare un must-have per tutti, indipendentemente dal genere, dato che è versatile e si adatta sia alle donne che agli uomini. Basti pensare al look iconico di Kurt Cobain, compianto leader dei Nirvana. o al“alla Rachel” di Jennifer Aniston nelle prime stagioni della serie cult ‘Friends’. Caratteristiche Il Dad Bob è concepito per essere pratico e facile da gestire. La sua lunghezza, infatti, è studiata per permettere di legarlo in mini chignon, code di cavallo basse e mezze code, offrendo così molte opzioni diverse di styling.