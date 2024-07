Corbo | Il club azzurro ha avviato un’azione di ricostruzione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Antonio, editorialista de “La Repubblica”, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione di approfondimento dei temi calcistici trattati sul web da “NapoliMagazine.com”. In diretta su Radio Punto Nuovo il giornalista ha espresso dei pareri sul calendario della Serie A e sulle prospettive del nuovo Napoli. Di seguito quanto da lui affermato. Così: “Calendario? Come faccio a fare un commento se non so di quanto diventi più forte il Napoli? Il Napoli l’ho lasciato al decimo posto, ma sono ottimista. Ilhadicon serietà e Conte si è presentato bene, ma bisogna vedere le reazioni della squadra. Il Napoli a Verona alla prima giornata come il primo campionato di Maradona. Oggi è impossibile dare un pronostico, perché il Napoli è una squadra che è una splendida sconosciuta.