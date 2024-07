Come fare il cat eye senza utilizzare l’eyeliner

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 4 luglio 2024) Difficile resistere al fascino magnetico e ipnotico di un bel cat-eye. Nonmotivo è uno degli stili di trucco più apprezzato di tutti i tempi: amato da celeb, influencer e da chiunque desideri aggiungere un tocco di drammaticità al look. Intensificando lo sguardo. Non dimentichiamo poi quale grande strumento di seduzione possono essere gli occhi messi in risalto dal giusto trucco. Uno dei primi cat-eye della storia risale addirittura all’antico Egitto. La regina Cleopatra, passata alla storia per essere una grande seduttrice (ma non solo), era solita indossare il kohl. Non era solo un vezzo o una questione estetica per creare un occhio affilato e allungato.