Centro militare veterinario | Chiude l’allevamento dei cavalli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Cemivet () di Grosseto, perderà il prestigiosodi allevamento dei, che verrà spostato a Montelibretti nel Lazio". Lo dice il deputato Pd Marco Simiani. "Salvo modifiche dell’ultimo momento, il Governo non tornerà indietro, nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse di tutto il settore– aggiunge Simiani –. Si tratta inevitabilmente, di una disposizione che non sarà ben accolta dalla comunità locale. La scelta ci è stata confermata direttamente dal generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, che ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione verso il nostro territorio. Tuttavia, dobbiamo prendere atto che il ministro Crosetto ha preso la sua decisione nell’assoluta apatia del sindaco Vivarelli Colonna".