Campionato di calcio di serie A 2024-2025 sorteggiati i calendari cosa cambia?

(Di giovedì 4 luglio 2024) Con il sorteggio delle gare del prossimodi, nasce ufficialmente la. E anche quest’anno ci saranno molte novità. Anzitutto, la data d’inizio che sarà nel bel mezzo delle vacanze estive, nel fine settimana del 17-18 agosto. Tre giornate e poi la prima pausa dedicata alle Nazionali. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, saranno impegnati nella Nations League. Prima contro la Francia, il 6 settembre. Poi il 9 settembre contro Israele. Per laA le ostilità si chiuderanno il 25 maggio. In questo modo, Juventus e Inter, che parteciperanno alla prima edizione del nuovo Mondiale per club, avranno circa tre settimane di riposonel? Ci sarà la cosiddetta alternanza assoluta (se una squadra gioca in casa, l’altra gioca in trasferta) per gli incontri in casa e in trasferta solo per: Inter-Milan Lazio-Roma Juventus-Torino Empoli-Fiorentina.