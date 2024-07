Barbara d' Urso torna in tv | Nuovo programma sfida clamorosa del pomeriggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'esilio dalla tv è durato un anno. Tanto. Troppo per una fuoriclasse comed'. Esattamente un anno fa Mediaset annunciava il cambio di rotta per molti programmi, tra questi anche5 (da anni guidato dalla d'). Secondo il settimanale Chi, Carmelita sarebbe pronta are in video. Dove? Probabilmente su Nove. “La conduttrice, dopo il viaggio in Sicilia con figlio, nuora e nipotina, sbarca a Formentera con gli amici per celebrare un momento di grande serenità: a un anno dall'uscita da Mediaset ha ora in cantiere un– si legge su Chi – Si rincorrono le voci sul futuro televisivo diD', che dopo essere rimasta, l'anno scorso, senzaCinque e fuori da Mediaset, potrebbere in video nella prossima stagione «su un altro tasto del telecomando», come ha fatto sapere senza dare altri dettagli".