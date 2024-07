Assalto a un portavalori tra Lecce e Brindisi | auto incendiate in superstrada e colpi d’arma da fuoco | video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Scene da far west, da film d’azione hollywoodiano, quelle viste nella mattina del 4 luglio in Puglia, a cavallo tra le provincie di. Lungo la statale 613 in direzione di, tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, un furgoneè stato assaltato. Per evitare l’intervento delle forze dell’ordine, i rapinatori hanno incendiato dellemobili in entrambi i sensi di marcia, con lo scopo di favorire la fuga. Secondo quanto appreso, inoltre, sono stati esplosi anchedi arma da. Al momento la statale è bloccata, con lunghe file di traffico che si stanno creando. Sul posto polizia, carabinieri e vigili del. In seguito al traffico verificatosi A causa delle interruzioni sulla strada statale, sono state disposte delle uscite obbligatorie in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000.