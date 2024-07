Amore a prima vista per l' abito corto dal sapoer Sixties

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) Con le temperature in salita e l’estate che entra nel vivo, le scelte di moda più furbe non possono prescindere da un vestito. Anche se durante il resto dell’anno difficilmente prendiamo in considerazione abiti corti e minidress, queste sono le settimane in cui le eccezioni alle regole di stile più ferree non solo sono consentite, ma anche ben viste. Moda: a ogni vestitino le sue scarpe, come abbinare sandali e abiti X Complici una leggerezza di spirito e una sana voglia di liberazione che la stagione estiva si porta dietro, questo è il momento di tagliare