Ad Iren il premio PIMBY Green 2024

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Presidente esecutivo del GruppoLuca Dal Fabbro ha ritirato a Milano il” per la categoria “progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche per i territori e impianti industriali tecnologicamente avanzati”. Ad accompagnarlo l'AD diEnergia Giuseppe Bergesio. Il riconoscimento istituito da ASSOAMBIENTE, l'Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'igiene urbana e dell'economia circolare, con il patrocinio dell'ANCI, riconosce e valorizza le opportunità offerte dalla realizzazione di opere di pubblica utilità in contrasto con la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard). In particolare,è stata premiata per il “Progetto The Heat Garden”, un nuovo sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento il cui impianto ospita nel quartiere San Salvario di Torino terrazzi e giardini pensili e quasi 11mila tra piante e alberi.