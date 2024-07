Vito Gargano Csad srl | La Regione Puglia al fianco dei neolaureati Fondamentale l' orientamento per i Master di alta formazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) - Il direttore dell'ente dibarese spiega le politiche di un territorio a sostegno dei, e precisa: “La prospettiva di uno sbocco nel mondo del lavoro parte dalla scelta di realtà solide a cui rivolgersi, con una storia e un rete di partnership aziendali” Bari, 3 luglio 2024. La, con le sue politiche sulla, ha consolidato negli anni un percorso virtuoso che vede lain prima fila nel sostenere i giovani, soprattutto in prospettiva di un mondo lavorativo che richiede competenze sempre più specifiche. È proprio questa l'ottica in cui si inseriscono iniziative come quella dei Voucher. «La– conferma, direttore dell'ente dibaresesrl – sostiene da tempo i giovani laureati.