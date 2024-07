Ucraina la guerra dei droni nei piccoli centri e l’avanzata russa nel Sud E tra i civili c’è chi resta per salvare la casa e l’orto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Vovchansk è ridotta a un cumulo di cenere, ma la battaglia continuerà finché ci saranno posti in cui nascondersi”. Un soccorritore dell’esercito ucraino ci raccontava a Kharkiv del suo ultimo viaggio nella città prima che diventasse impossibile avvicinarvisi. “C’è ancora gente, qualcuno è rimasto, qualcuno rimane sempre nonostante le bombe”. “Filorussi?” chiediamo noi. Lui alza le spalle e torna al suo lavoro. Attualmente quel fronte è abbastanza stabile, gli ucraini sembrano tenere o i russi hanno deciso di non avanzare. Quando un fronte è stabile non significa per forza che non ci siano battaglie; a Vovchansk, come lungo gran parte del fronte, ladiè tutt’ora attivissima, sia tra le posizioni dei soldati che verso altri tipi di obiettivi.