Torna ’AniMare il borgo’ | Con tante novità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per animare l’estate l’Amministrazione di Grottazzolina, ha annunciato la programmazione 2024 di ‘AniMare il, format ideato per valorizzare le bellezze del borgo di Grottazzolina con una serie fitta di appuntamenti che sono partiti a fine giugno e proseguiranno fino al 27 settembre. "Le iniziative sono variegate e si svolgono negli angoli più suggestivi del territorio – annuncia in una nota l’Amministrazione – dal centro storico, al ponte della vecchia ferrovia, ci sarà ladel lavandeto di Passo Colle.e alcune conferme. Fra le conferme ospiteremo gli spettacoli del ‘Festival Storie, che venerdì 27 settembre porterà a grotta il famoso attore Cesare Bocci, che nell’occasione presenterà uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla.