Superman | un toccante cameo dalle nuove immagini dal set del film di James Gunn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024): undal set deldiApprofittando dell’ultimo periodo di riprese a Cleveland, abbiamo altri aggiornamenti dal set di! Questa volta, l’iconico supereroe della DC Comics di David Corenswet viene mostrato mentre prende il volo per cercare di salvare un civile che cade. Questo è infatti l’attore che esegue le sue acrobazie per la scena e, a differenza di altre foto recenti, sembra che il costume disia molto più rovinato qui. In effetti, sembra sporco come la versione vista nella controversa foto di, suggerendo che questa sequenza abbia luogo più avanti nel, quando Metropolis viene attaccata. Una donna è stata fotografata mentre cadeva, presumibilmente in modo che le due metà di questa scena potessero essere unite insieme in post-produzione.