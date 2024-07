Stampa inglese in lutto preventivo per Murray | Ci lascia un uomo perbene

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Andynon s’è ancora ufficialmente ritirato. In realtà sì, lo fece in Australia, era gennaio 2019: l’anca lo faceva impazzire, pianse. Poi quel ritiro se l’è rimangiato, s’è operato, ha continuato a giocare come Robocop, con un’anca di metallo tra infiniti problemi, fastidi e dolori. Gli ultimi dei quali (una cisti alla schiena, con conseguente operazione) gli strappano via la possibilità di giocare a Wimbledon – l’erba di casa sua – un’ultima volta in singolare. Farà il doppio, ha detto. E comunque ha intenzione poi di andare a Parigi per le Olimpiadi. Insomma, no: non ha ancora finito,. Ma laha deciso che la rinuncia al singolare di Wimbledon è il suo vero addio, e come tale lo celebra. Coccodrilli, pezzi celebrativi: la trafila di quando un grande campione muore.