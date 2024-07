Russia | l’Asia centrale fra Putin e Xi summit Sco con apertura a Bielorussia e giochi d’influenza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Washington, 3 lug. (Adnkronos) – La “partnership strategica” tra Cina ealla prova delle ambizioni di influenza in Asia. Ad Astana, in Kazakistan, si aprono i lavori del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Un blocco che, istituito nel 2001 a Shanghai, è stato descritto come “l’anti-Nato”. E va verso un ulteriore allargamento, questa volta con le porte spalancate alla Bielo. A margine dei lavori è atteso un bilaterale tra Xi Jinping e Vladimir– dopo la visita del leader russo nel gigante asiatico dello scorso maggio, seguita poi però da quella in Corea del Nord con il patto di mutua difesa con Kim Jong Un – mentre da oltre due anni prosegue il conflitto in Ucraina, iniziato con l’invasione russa del 24 febbraio 2022.