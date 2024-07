Roma botte e insulti ai bimbi dell’asilo | maestre condannate

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Duedi un asilo nido in zona Eur asono stateper i maltrattamenti che riservavano ai piccoli alunni. Non solo schiaffi, ma anche mortificazioni e cibo che veniva fatto sparire. Un vero incubo per 21 bambini, il più grande dei quali di soli 3 anni. Bambinimaltrattati,le– foto repertorio – Ilcorrieredellacittà.comA pronunciarsi con sentenza di condanna è stato, come riporta il Corriere, il giudice monocratico del Tribunale di. È stato quest’ultimo a comminare, in primo grado, la pena a 20 mesi di reclusione per una maestra 65enne, mentre per l’altra, una 64enne, il magistrato s’è pronunciato con una condanna a 18 mesi di carcere. La colpa di quest’ultima sarebbe stata quella di aver assistito ai maltrattamenti senza intervenire.