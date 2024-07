Ragazzino evade dal Pratello È caccia al diciassettenne Gli agenti | Siamo troppo pochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È fuggito scavalcando la recinzione del cortile e poi il muro perimetrale del penitenziario minorile del, approfittando del fatto che, in quel momento, l’area non fosse stabilmente presidiata dadella polizia penitenziaria. E ha fatto perdere le proprie tracce. Così untunisino, detenuto alda un paio di mesi, è scappato dal carcere minorile. Il giovane compirà 18 anni tra un mese; era stato arrestato il 9 maggio scorso a Poviglio, nel Reggiano. Si tratta del quarto membro della ’baby gang’ che, il 29 aprile scorso, aveva fatto irruzione in una pizzeria da asporto di via Toscana e l’aveva rapinata minacciando i due proprietari con un machete e un coltellino. La banda, poi identificata e bloccata dalla polizia, era composta da un diciottenne e tre diciassettenni, tutti di origine tunisina, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici e non, l’ultimo dei quali – si tratta appunto del fuggitivo – era stato rintracciato daglidella Squadra mobile grazie a un’indagine sui social dei primi tre, dato che alcune foto scattate insieme, confrontate con le immagini della rapina tratte dalle telecamere di videosorveglianza, permisero di riconoscerlo.