Processo Amato il medico piange in aula | Isabella mi picchiò perché avevo un’altra

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 – Giampaolo, ancora una volta per ore e ore, racconta inla propria verità. Iloculista di 65 anni accusato di avere ucciso la moglie e la suocera con un cocktail letale di farmaci a ottobre 2021, l’una 22 giorni dopo l’altra, ha concluso oggi il proprio esame. In cui sono emersi alcuni dettagli nuovi relativi alla vicenda. In particolare, la difesa di, rappresentata dagli avvocati Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro, legge indue sms cheLinsalata, la moglie a sua voltaditrovata morta nel suo letto il 31 ottobre 2021, mandò al marito il 2 e il 16 agosto 2019. “Oggi tripla dose”, gli scrive in un’occasione dopo che lui, in trasferta con la squadra in qualità di(all’epoca) della Virtus basket, non le rispondeva ai messaggi nonostante le insistenze di lei; poi ancora, “Stasera dose doppia”, gli riferisce.