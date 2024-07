Postò volantino dell’Anpi contro Rauti il giudice | Esercitò il suo diritto di critica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Treviglio. Postando ilsul suo profilo Facebookl’intitolazione della sede di Fratelli d’Italia di Fara Gera d’Adda a Pino, Carmelo Ilardo non ha fatto altro che esercitare il suodi. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza di assoluzione emessa lo scorso 22 marzo dalAlberto Longobardi. L’ex sindacalista della Cgil, 72 anni, era stato querelato da Isabella, figlia di Pino, in quanto a suo parere il testo del“offendeva l’onore e la reputazione del padre”. In particolare due passaggi hanno fatto decidere l’ex senatrice di ricorrere alle vie legali: “L’esaltazione di Pinoè l’esaltazione di un membro volontario della Guardia Nazionale Repubblicana, vera e propria banda di torturatori e fucilatori di popolo” e il passaggio in cui il politico veniva definito “Fondatore dell’organizzazione neofascista Ordine Nuovo (poi sciolta per riorganizzazione del partito fascista).